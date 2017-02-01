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Новости
Саяно-Шушенская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии Саяно-Шушенская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
На «Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего» подвели итоги производственной деятельности за 2016 год. Суммарная годовая выработка электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС в прошедшем году стала рекордной за весь период эксплуатации гидроэлектростанции и составила 25,48 миллиардов кВт*ч. Входящая в состав Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса Майнская ГЭС за 2016 год выработала 1,47 млрд кВт*ч. Рекордных показателей удалось достичь в результате благоприятной гидрологической обстановки на реке Енисей.
01.02.17 22:15 Нефтегазовая   Россия
Темпы газификации Московской области за 4 года выросли в 5 раз
В 2017 году планируется реализовать мероприятия по газификации в 82 населенных пунктах Подмосковья. В общей сложности будут созданы условия для подключения к газу домовладений более 32,5 тысяч жителей.
22:02 «РУСЭНЕРГОСБЫТ» подтвердил звание крупнейшего энерготрейдера в РФ
21:47 25% зданий бюджетной сферы Московской области станут энергоэффективными
21:39 МОЭСК обеспечит транзит электроэнергии к логистическому парку «Север»
21:29 В 2017 г. на программу ремонта Колэнерго направит 241 млн рублей
21:18 Нижегородские энергетики заменили 2500 изоляторов на ЛЭП 110 кВ
21:09 Заплати долги и спи спокойно на скамейке
21:03 МОЭСК выдала мощность роддому в Сергиевом Посаде
20:54 Лжеэнергетик вымогал денежные средства у потребителей Махачкалы
20:43 В 2017 году в Московской области консолидируют электросетевое муниципальное имущество
20:23 В Пензе в зоне ремонта тепломагистрали - 206 домов и 11 социальных объектов
16:44 Ярэнерго присоединило к электросетям 5000 объектов
12:44 Инвестпрограмма Каспийской трубопроводной компании - $220 млн
12:18 Новые рабочие места от Фонда «Сколково» и компании 3М
11:54 В 2 раза сократилось среднее время восстановления электроснабжения в сетях «Мособлэнерго»
11:53 Wärtsilä поставит оборудование для реконструкции электростанции на целлюлозно-бумажном комбинате в Соликамске
11:49 В 2017 году «Белгородская генерация» инвестирует в модернизацию оборудования 400 млрд руб.
11:30 За отпуском электроэнергии будет следить «Энергосфера»
11:20 «Нижновэнерго» в 2017 г. введет в эксплуатацию свыше 550 км ЛЭП

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Аналитика

Нефть и Газ

Автоматизация нефтегазодобычи и нефтепереработки: чего хотят заказчики? Автоматизация нефтегазодобычи и нефтепереработки: чего хотят заказчики?

За последние 30 лет решения в сфере автоматизации радикально повысили эффективность добычи и переработки нефти и газа, но и требования отрасли к функциям систем управления постоянно растут.

Генерация энергии

Теплоснабжение в России - реформа отрасли или её имитация? Теплоснабжение в России - реформа отрасли или её имитация?

Новая модель рынка тепловой энергии должна решить проблему прогнозируемости тарифа на период, достаточный для принятия серьезных инвестиционных решений (10-15 и более лет) и создать реальные предпосылки для притока финансирования. Сейчас у отрасли нет хозяина.

Электрические сети

Создать завод будущего уже сегодня Создать завод будущего уже сегодня

Промышленным предприятиям сегодня приходится работать в быстро меняющихся экономических и технологических условиях. Компании сталкиваются с такими проблемами, как нехватка квалифицированных кадров и старение имеющегося оборудования; всё большую опасность начинают представлять киберугрозы.

Актуальный вопрос

Компания Дитсманн приглашает специалистов для работы в международном проекте Приглашаем специалистов на открытые вакансии в международный нефтегазовый проект

Компания Дитсманн приглашает специалистов с опытом эксплуатации и техобслуживания газотурбинных установок для работы на крупном международном проекте по обслуживанию газотурбинной электростанции на нефтяном месторождении Бадра (Ирак). Прежде всего, это уникальная возможность получить опыт работы в международном проекте и повысить свою квалификацию.
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Спецпроекты
ЭнергоТерритория
«Сахаэнерго» за 2016 год подключило к электросетям 563 объекта в северных и арктических улусах

В течение 2016 года АО «Сахаэнерго», дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», подключило к электросетям 563 объекта с общей установленной мощностью 10,3 МВт.


Энергоэффективность
В 2016 году Московский НПЗ обеспечил существенное повышение эффективности производства

Экономический эффект реализации мероприятий по повышению производственной эффективности на Московском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти» в 2016 году составил 2,8 млрд рублей.


Безопасность
Чепецкий механический завод решил задачу утилизации медьсодержащих шламов

Специалисты Чепецкого механического завода (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») освоили технологию промышленного производства медного лома из отходов кальциевого производства.


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Гость на Главной
Собственная генерация – эффективный инструмент ежегодной экономии на себестоимости ресурсов и повышение надежности энергоснабжения
Тарифы на энергоресурсы растут с каждым годом. В 2015 для промышленных организаций тарифы поднялись на 8,2%, а в 2016 году этот рост составит еще 7,5%. Энергоцентр – это комплексный инженерный объект, производящий один или несколько видов ресурсов: электричество, тепло, холод, пар, в зависимости от поставленных задач.

Умная энергетика будущего – новые грани энергоэффективности
Совершенствование технологий производства и доставки электроэнергии уже сегодня в значительной степени изменяет энергетический ландшафт. Развитие накопителей электроэнергии, распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии и внедрение технологий «умных сетей» размывает границы между производителями и потребителями. Потребители электроэнергии становятся также ее производителями, отдавая излишки выработанной энергии в общую сеть.

Производители электроэнергии теряют налоговые преференции
В последние годы многие предприятия ТЭК столкнулись со сложностью получения причитающейся им по закону налоговой льготы в отношении линий энергопередачи и неотъемлемых компонентов электросетевого хозяйства. Проблема вызвана не совершенством действующего законодательства, и в первую очередь коснулась генерирующих компаний.

Финансист
Рынок продолжит коррекцию после роста на прошлой неделеРынок продолжит коррекцию после роста на прошлой неделе
Российский фондовый рынок в понедельник на фоне негатива внешнего фона снова корректировался. Укрепление предыдущей недели инвесторы сочли чрезмерным. Индекс ММВБ вернулся в область пятничных отметок, но до сильной поддержки на 2200 пунктах пока не дошел.
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Самые цитируемые СМИ ТЭК за II квартал 2016 года

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Решение ФАС России по обращению ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

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Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа


Научные статьи

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Фильтрация турбинного конденсата: принципы и способы оценки эффективности применяемых методов фильтрации

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Новая модель теплоснабжения. Потенциал внедрения

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Достоинства и недостатки отдельных систем и установок энергетики ВИЭ
Экспертное мнение
Андрей Голиней, гендиректор Федерального центра ядерной и радиационной безопасности
Превращаем технологии по утилизации ядерных отходов в бизнес-процесс Утилизация ядерных отходов, атомных лодок, парогенераторов, - в ведении ФЦЯРБ такие проекты, которыми ранее никто не занимался.
Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак
Технологии индустриального интернета как драйвер развития топливно-энергетического комплекса Учитывая уникальность российской энергетики в силу ее исторического развития, в настоящее время субъекты отрасли ожидают от регулятора отрасли действий по синхронизации общего видения и подходов по внедрению новых технологий через совершенствование нормативно-правовой базы и выработки правил взаимодействия участников рынка индустриального интернета.

Календарь мероприятий

08
Февраля
2017		 Всероссийский практикум «Земельно-имущественное законодательство: новации для объектов энергетики в 2017 г.»
09
Февраля
2017		 Курс Разработка и реализация инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
13
Февраля
2017		 Ежегодная февральская образовательная программа Международной ассоциации специалистов горизонтального направленного бурения (МАС ГНБ)
15
Февраля
2017		 Курс Газификация промышленных объектов. Проектирование и строительство систем газопотребления
15
Февраля
2017		 Курс Теплоснабжение 2017 - 2018 гг. Особенности деятельности регулируемых организаций в условиях долгосрочного тарифного регулирования
16
Февраля
2017		 Курс Проектирование и строительство систем газораспределения
16
Февраля
2017		 Курс Формирование, реализация и контроль исполнения инвестиционных программ электросетевых организаций
20
Февраля
2017		 Курс Электроснабжение и электрооборудование объектов: проектирование, монтаж, эксплуатация. Практические вопросы

Поздравляем!
Поздравляем со 114-ой годовщиной рождения основателя и первого директора НИЦ «Курчатовский институт» Игоря Васильевича Курчатова! Поздравляем со 114-ой годовщиной рождения основателя и первого директора НИЦ «Курчатовский институт» Игоря Васильевича Курчатова!

Первый директор сформировал дух коллектива, создал атмосферу научного творчества. Игорь Васильевич прожил 57 лет и 57 лет сотрудники института продолжают его дело.
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