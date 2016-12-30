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Новости
Пуск Зарагижской ГЭС покроет рост энергопотребления в Кабардино-Балкарии на ближайшие 2-3 года Пуск Зарагижской ГЭС покроет рост энергопотребления в Кабардино-Балкарии на ближайшие 2-3 года
В Кабардино-Балкарии состоялась торжественная церемония пуска Зарагижской гидроэлектростанции. Новый энергообъект, ставший третьей ступенью Нижне-Черекского каскада ГЭС, позволит обеспечить электроэнергией сразу несколько районов республики.
30.12.16 10:09 Нефтегазовая   Россия
Подписан первый в истории контракт на экспорт российского СПГ в Казахстан
ООО «Газпром экспорт» и ТОО «Global Gas Regazification», входящее в группу компаний Global Gas Group, подписали первый в истории контракт на поставку малотоннажного сжиженного природного газа автомобильным транспортом из России в Казахстан.
30.12.16 10:06 Нижегородская подстанция «Виля» запитала первых потребителей
30.12.16 10:01 Белоярская АЭС в новогодние каникулы начнет профилактические работы на БН-800
30.12.16 09:29 «Транснефть – Сибирь» построила три новых резервуара общей емкостью 60 тысяч кубометров
30.12.16 09:23 В начале 2017 года ПО «Маяк» полностью переработает первую партию ОЯТ ВВЭР-1000
30.12.16 09:19 «Черномортранснефть» в 2017 году проведет диагностику еще тринадцати резервуаров комплекса «Шесхарис»
30.12.16 09:15 Абакан актуализирует схему теплоснабжения на 2017 год
30.12.16 09:11 Барнаульская ТЭЦ-3 установила новый рекорд годовой выработки электроэнергии
30.12.16 09:06 СХК получил первую партию оборудования для модернизации системы радиационного контроля
30.12.16 09:03 ТВЭЛ и ГХК в кооперации с предприятиями Росатома осваивают промышленное производство МОКС-топлива
30.12.16 09:01 «Нижновэнерго» ввело в эксплуатацию свыше 617 км линий электропередачи
30.12.16 08:59 Сибирский химический комбинат изготовил уникальное мононитридное ядерное топливо
30.12.16 08:56 МРСК Северо-Запада увеличила долю закупок у субъектов МСП до 72%
30.12.16 08:49 МОЭСК отпустила в сеть за январь-ноябрь 2016 года более 81,5 млрд кВт/ч
30.12.16 08:40 «Владимирэнерго» обновляет распредсети 10-6-0,4 кВ в Суздальском районе
30.12.16 08:36 В 2017 году в Подмосковье планируется строительство 24 объектов топливозаправочного комплекса
30.12.16 08:35 Опыт Системного оператора будет использоваться при развитии товарных рынков в России
30.12.16 08:33 «Газпром трансгаз Ухта» открыл новый пункт управления производственно-диспетчерской службы
30.12.16 08:12 «Ленэнерго» выдало 1 МВт дополнительной мощности Строгановскому дворцу

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Аналитика

Нефть и Газ

Автоматизация нефтегазодобычи и нефтепереработки: чего хотят заказчики? Автоматизация нефтегазодобычи и нефтепереработки: чего хотят заказчики?

За последние 30 лет решения в сфере автоматизации радикально повысили эффективность добычи и переработки нефти и газа, но и требования отрасли к функциям систем управления постоянно растут.

Генерация энергии

Теплоснабжение в России - реформа отрасли или её имитация? Теплоснабжение в России - реформа отрасли или её имитация?

Новая модель рынка тепловой энергии должна решить проблему прогнозируемости тарифа на период, достаточный для принятия серьезных инвестиционных решений (10-15 и более лет) и создать реальные предпосылки для притока финансирования. Сейчас у отрасли нет хозяина.

Электрические сети

Создать завод будущего уже сегодня Создать завод будущего уже сегодня

Промышленным предприятиям сегодня приходится работать в быстро меняющихся экономических и технологических условиях. Компании сталкиваются с такими проблемами, как нехватка квалифицированных кадров и старение имеющегося оборудования; всё большую опасность начинают представлять киберугрозы.

Актуальный вопрос

Несколько взглядов на будущее ТЭК Несколько взглядов на будущее ТЭК

Энергетические эксперты по своему профессиональному предназначению обязаны не только тщательно итожить существующее состояние дел, но и зорко смотреть в день завтрашний – на годы и даже на десятилетия вперед.
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Спецпроекты
ЭнергоТерритория
В ТОСЭР Северска планируется применить процедуру свободной таможенной зоны

По информации Министерства экономического развития РФ, подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации по созданию в ЗАТО Северск Томской области территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).


Энергоэффективность
«РН-Пурнефтегаз» по итогам 2016 года сэкономил 160 млн кВт*ч

«РН-Пурнефтегаз» в рамках программы энергосбережения по итогам 2016 года сэкономил 160 млн кВт*ч электроэнергии, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


Безопасность
СХК досрочно завершил годовые работы по консервации бассейнов-хранилищ жидких радиоактивных отходов Б-1 и Б-25

АО «Сибирский химический комбинат» (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») досрочно завершило работы 2016 года по государственным контрактам с Госкорпорацией «Росатом» по консервации бассейнов-хранилищ жидких радиоактивных отходов Б-1 и Б-25.


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Гость на Главной
Собственная генерация – эффективный инструмент ежегодной экономии на себестоимости ресурсов и повышение надежности энергоснабжения
Тарифы на энергоресурсы растут с каждым годом. В 2015 для промышленных организаций тарифы поднялись на 8,2%, а в 2016 году этот рост составит еще 7,5%. Энергоцентр – это комплексный инженерный объект, производящий один или несколько видов ресурсов: электричество, тепло, холод, пар, в зависимости от поставленных задач.

Умная энергетика будущего – новые грани энергоэффективности
Совершенствование технологий производства и доставки электроэнергии уже сегодня в значительной степени изменяет энергетический ландшафт. Развитие накопителей электроэнергии, распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии и внедрение технологий «умных сетей» размывает границы между производителями и потребителями. Потребители электроэнергии становятся также ее производителями, отдавая излишки выработанной энергии в общую сеть.

Производители электроэнергии теряют налоговые преференции
В последние годы многие предприятия ТЭК столкнулись со сложностью получения причитающейся им по закону налоговой льготы в отношении линий энергопередачи и неотъемлемых компонентов электросетевого хозяйства. Проблема вызвана не совершенством действующего законодательства, и в первую очередь коснулась генерирующих компаний.

Финансист
На торгах в Азии баррель Brent стоит $57,04На торгах в Азии баррель Brent стоит $57,04
Нефтетрейдеры не желают фиксировать прибыль перед окончанием месяца и года. Они уверены, что в январе нефть продолжит дорожать.
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Самые цитируемые СМИ ТЭК за II квартал 2016 года

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Решение ФАС России по обращению ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

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Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа


Научные статьи

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Фильтрация турбинного конденсата: принципы и способы оценки эффективности применяемых методов фильтрации

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Новая модель теплоснабжения. Потенциал внедрения

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Достоинства и недостатки отдельных систем и установок энергетики ВИЭ
Экспертное мнение
Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак
Технологии индустриального интернета как драйвер развития топливно-энергетического комплекса Учитывая уникальность российской энергетики в силу ее исторического развития, в настоящее время субъекты отрасли ожидают от регулятора отрасли действий по синхронизации общего видения и подходов по внедрению новых технологий через совершенствование нормативно-правовой базы и выработки правил взаимодействия участников рынка индустриального интернета.
Андрей Калачев, генеральный директор ЗАО “ПрофЦемент-Вектор”
Золоотвалы ТЭС практически исчерпали свои емкости Необходимо внедрять систему сухого золошлакового давления и научиться эффективно сжигать уголь.

Календарь мероприятий

16
Января
2017		 World Future Energy Summit (Мировой Саммит «Энергия будущего»)
13
Февраля
2017		 Ежегодная февральская образовательная программа Международной ассоциации специалистов горизонтального направленного бурения (МАС ГНБ)
22
Марта
2017		 ГАЗ. НЕФТЬ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ
30
Марта
2017		 Межрегиональная специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна-2017»
05
Апреля
2017		 Электрическая мобильность на «ЭлектроТранс 2017»
05
Апреля
2017		 XX международная выставка «ЭНЕРГО-VOLGA-2017»
11
Апреля
2017		 VIII Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2017
17
Апреля
2017		 Промышленная Светотехника – лучшее предложение для взыскательных потребителей!

Поздравляем!
Россия отмечает День энергетика Россия отмечает День энергетика

«День энергетика – это особенный праздник для всех, кто связал свою жизнь с электроэнергетической отраслью, кто обеспечивает теплом и светом дома и промышленные предприятия России», - говорится в поздравлении министра энергетики РФ Александра Новака.
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