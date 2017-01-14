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Новости
Системный оператор завершил отбор исполнителей услуг по НПРЧ и РРСК в 2017 году
Решения комиссии по проведению отборов по итогам процедуры отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих эти два вида услуг, опубликованы на официальном сайте АО «СО ЕЭС». По итогам конкурентного отбора услуги по НПРЧ в первой половине 2017 года услуги будут оказывать 11 субъектов электроэнергетики и впервые среди них - «Межрегионэнергосбыт».
20.01.17 21:31 Электроэнергетическая   Центральный ФО   Россия
МОЭСК завершила работы по подаче напряжения двум роддомам
Энергетики «МОЭСК» в январе 2017 г. завершили работы по подключению к электрическим сетям сразу нескольких социально значимых объектов в столичном регионе.
21:04 Предприятия «СУЭК» добыли 105,4 млн тонн угля
20:55 Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири увеличилось на 1,8%
20:40 В «Рязаньэнерго» выявили 1000 случаев хищения электроэнергии
20:11 Испытания ПГУ-115 Дягилевской ТЭЦ прошли успешно
19:57 34 млн руб. сэкономило «Псковэнерго» на закупках за счет спецтехнологий
19:57 34 млн руб. сэкономило «Псковэнерго» на закупках за счет спецтехнологий
19:37 Утвержден национальный стандарт проектирования и эксплуатации электроэнергетических систем
19:34 Большинство гарантирующих поставщиков в Дагестане - банкроты
18:57 Новым директором Саратовского «ЭнергосбыТ Плюс» стала Ирина Данилова
18:50 Котельные могут эффективно работать на торфе даже в морозы
18:05 Ставропольская ГРЭС увеличила выработку электроэнергии на 13,8%
11:10 Череповецкая ГРЭС увеличила выработку электроэнергии на 14,8 %
09:36 Двух «зайцев» – одним рацпредложением!
21:43 «Газпром» и правительство МО создали рабочую группу по газификации Московской области
21:31 Александр Федоров снят с должности директора Саратовского «ЭнергосбыТ-Плюс»
20:56 Мордовия готова модернизировать коммунальную инфраструктуру республики
09:51 У МРСК Волги больше нет претензий к крупнейшему в России НИИ атомных реакторов
04:27 На Южно-Кузбасской ГРЭС после ремонта введена в работу паровая турбина № 6

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Аналитика

Нефть и Газ

Автоматизация нефтегазодобычи и нефтепереработки: чего хотят заказчики? Автоматизация нефтегазодобычи и нефтепереработки: чего хотят заказчики?

За последние 30 лет решения в сфере автоматизации радикально повысили эффективность добычи и переработки нефти и газа, но и требования отрасли к функциям систем управления постоянно растут.

Генерация энергии

Теплоснабжение в России - реформа отрасли или её имитация? Теплоснабжение в России - реформа отрасли или её имитация?

Новая модель рынка тепловой энергии должна решить проблему прогнозируемости тарифа на период, достаточный для принятия серьезных инвестиционных решений (10-15 и более лет) и создать реальные предпосылки для притока финансирования. Сейчас у отрасли нет хозяина.

Электрические сети

Создать завод будущего уже сегодня Создать завод будущего уже сегодня

Промышленным предприятиям сегодня приходится работать в быстро меняющихся экономических и технологических условиях. Компании сталкиваются с такими проблемами, как нехватка квалифицированных кадров и старение имеющегося оборудования; всё большую опасность начинают представлять киберугрозы.

Актуальный вопрос

Несколько взглядов на будущее ТЭК Несколько взглядов на будущее ТЭК

Энергетические эксперты по своему профессиональному предназначению обязаны не только тщательно итожить существующее состояние дел, но и зорко смотреть в день завтрашний – на годы и даже на десятилетия вперед.
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Спецпроекты
ЭнергоТерритория
В ТОСЭР Северска планируется применить процедуру свободной таможенной зоны

По информации Министерства экономического развития РФ, подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации по созданию в ЗАТО Северск Томской области территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).


Энергоэффективность
«РН-Пурнефтегаз» по итогам 2016 года сэкономил 160 млн кВт*ч

«РН-Пурнефтегаз» в рамках программы энергосбережения по итогам 2016 года сэкономил 160 млн кВт*ч электроэнергии, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


Безопасность
СХК досрочно завершил годовые работы по консервации бассейнов-хранилищ жидких радиоактивных отходов Б-1 и Б-25

АО «Сибирский химический комбинат» (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») досрочно завершило работы 2016 года по государственным контрактам с Госкорпорацией «Росатом» по консервации бассейнов-хранилищ жидких радиоактивных отходов Б-1 и Б-25.


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Гость на Главной
Собственная генерация – эффективный инструмент ежегодной экономии на себестоимости ресурсов и повышение надежности энергоснабжения
Тарифы на энергоресурсы растут с каждым годом. В 2015 для промышленных организаций тарифы поднялись на 8,2%, а в 2016 году этот рост составит еще 7,5%. Энергоцентр – это комплексный инженерный объект, производящий один или несколько видов ресурсов: электричество, тепло, холод, пар, в зависимости от поставленных задач.

Умная энергетика будущего – новые грани энергоэффективности
Совершенствование технологий производства и доставки электроэнергии уже сегодня в значительной степени изменяет энергетический ландшафт. Развитие накопителей электроэнергии, распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии и внедрение технологий «умных сетей» размывает границы между производителями и потребителями. Потребители электроэнергии становятся также ее производителями, отдавая излишки выработанной энергии в общую сеть.

Производители электроэнергии теряют налоговые преференции
В последние годы многие предприятия ТЭК столкнулись со сложностью получения причитающейся им по закону налоговой льготы в отношении линий энергопередачи и неотъемлемых компонентов электросетевого хозяйства. Проблема вызвана не совершенством действующего законодательства, и в первую очередь коснулась генерирующих компаний.

Финансист
Обзор рынка нефти, 14.01.2017-20.01.2017Обзор рынка нефти, 14.01.2017-20.01.2017
Мировые цены на нефть на прошедшей неделе показали снижение под влиянием укрепления курса доллара США, достаточного предложения нефти с поставкой в январе, а также сомнений участников рынка в быстром восстановлении баланса рынка.
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Самые цитируемые СМИ ТЭК за II квартал 2016 года

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Решение ФАС России по обращению ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

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Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа


Научные статьи

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Фильтрация турбинного конденсата: принципы и способы оценки эффективности применяемых методов фильтрации

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Новая модель теплоснабжения. Потенциал внедрения

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Достоинства и недостатки отдельных систем и установок энергетики ВИЭ
Экспертное мнение
Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак
Технологии индустриального интернета как драйвер развития топливно-энергетического комплекса Учитывая уникальность российской энергетики в силу ее исторического развития, в настоящее время субъекты отрасли ожидают от регулятора отрасли действий по синхронизации общего видения и подходов по внедрению новых технологий через совершенствование нормативно-правовой базы и выработки правил взаимодействия участников рынка индустриального интернета.
Андрей Калачев, генеральный директор ЗАО “ПрофЦемент-Вектор”
Золоотвалы ТЭС практически исчерпали свои емкости Необходимо внедрять систему сухого золошлакового давления и научиться эффективно сжигать уголь.

Календарь мероприятий

13
Февраля
2017		 Ежегодная февральская образовательная программа Международной ассоциации специалистов горизонтального направленного бурения (МАС ГНБ)
22
Марта
2017		 ГАЗ. НЕФТЬ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ
30
Марта
2017		 Межрегиональная специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна-2017»
05
Апреля
2017		 Электрическая мобильность на «ЭлектроТранс 2017»
05
Апреля
2017		 XX международная выставка «ЭНЕРГО-VOLGA-2017»
11
Апреля
2017		 VIII Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2017
17
Апреля
2017		 Промышленная Светотехника – лучшее предложение для взыскательных потребителей!
25
Апреля
2017		 20-я Международная выставка «ЭкспоЭлектроника»

Поздравляем!
Поздравляем со 114-ой годовщиной рождения основателя и первого директора НИЦ «Курчатовский институт» Игоря Васильевича Курчатова! Поздравляем со 114-ой годовщиной рождения основателя и первого директора НИЦ «Курчатовский институт» Игоря Васильевича Курчатова!

Первый директор сформировал дух коллектива, создал атмосферу научного творчества. Игорь Васильевич прожил 57 лет и 57 лет сотрудники института продолжают его дело.
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