Saudi Aramco - 15% мировой нефти - готовится к IPO

Ранее правительство Саудовской Аравии заявляло, что Saudi Aramco никогда не станет публичной компанией. Сейчас завершается независимый аудит запасов нефти компании. Его результаты войдут в проспект размещения акций. На текущий момент запасы Saudi Aramco оцениваются в 266 млрд баррелей, а это 15% от мировых запасов, но по результатам аудита возможен пересмотр в большую сторону. Кроме того, компания владеет нефтеперерабатывающими заводами и занимается добычей газа. Начиная с 2017 года компания планирует раскрывать и свои финансовые результаты.