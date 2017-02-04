Saudi Aramco - 15% мировой нефти - готовится к IPO
Ранее правительство Саудовской Аравии заявляло, что Saudi Aramco никогда не станет публичной компанией. Сейчас завершается независимый аудит запасов нефти компании. Его результаты войдут в проспект размещения акций. На текущий момент запасы Saudi Aramco оцениваются в 266 млрд баррелей, а это 15% от мировых запасов, но по результатам аудита возможен пересмотр в большую сторону. Кроме того, компания владеет нефтеперерабатывающими заводами и занимается добычей газа. Начиная с 2017 года компания планирует раскрывать и свои финансовые результаты.
04.02.17 00:17
НефтегазоваяРоссия «Газпромнефть-Оренбурга» создает кружки по робототехнике и ментальной арифметике В Ивановской средней общеобразовательной школе Оренбургского района при поддержке «Газпромнефть-Оренбурга» стартовал проект «Умный я», направленный на развитие интереса школьников к точным наукам. Робототехника позволяет в игровой форме знакомить детей с основами механики, динамики, математики и программирования, а ментальная арифметика развивает скорость и качество мышления.
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Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак Технологии индустриального интернета как драйвер развития топливно-энергетического комплекса
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