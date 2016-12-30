Новая модель рынка тепловой энергии должна решить проблему прогнозируемости тарифа на период, достаточный для принятия серьезных инвестиционных решений (10-15 и более лет) и создать реальные предпосылки для притока финансирования. Сейчас у отрасли нет хозяина.
Промышленным предприятиям сегодня приходится работать в быстро меняющихся экономических и технологических условиях. Компании сталкиваются с такими проблемами, как нехватка квалифицированных кадров и старение имеющегося оборудования; всё большую опасность начинают представлять киберугрозы.
Энергетические эксперты по своему профессиональному предназначению обязаны не только тщательно итожить существующее состояние дел, но и зорко смотреть в день завтрашний – на годы и даже на десятилетия вперед.
По информации Министерства экономического развития РФ, подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации по созданию в ЗАТО Северск Томской области территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
АО «Сибирский химический комбинат» (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») досрочно завершило работы 2016 года по государственным контрактам с Госкорпорацией «Росатом» по консервации бассейнов-хранилищ жидких радиоактивных отходов Б-1 и Б-25.
Умная энергетика будущего – новые грани энергоэффективности
Совершенствование технологий производства и доставки электроэнергии уже сегодня в значительной степени изменяет энергетический ландшафт. Развитие накопителей электроэнергии, распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии и внедрение технологий «умных сетей» размывает границы между производителями и потребителями. Потребители электроэнергии становятся также ее производителями, отдавая излишки выработанной энергии в общую сеть.
Производители электроэнергии теряют налоговые преференции
В последние годы многие предприятия ТЭК столкнулись со сложностью получения причитающейся им по закону налоговой льготы в отношении линий энергопередачи и неотъемлемых компонентов электросетевого хозяйства. Проблема вызвана не совершенством действующего законодательства, и в первую очередь коснулась генерирующих компаний.
Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак Технологии индустриального интернета как драйвер развития топливно-энергетического комплекса
Учитывая уникальность российской энергетики в силу ее исторического развития, в настоящее время субъекты отрасли ожидают от регулятора отрасли действий по синхронизации общего видения и подходов по внедрению новых технологий через совершенствование нормативно-правовой базы и выработки правил взаимодействия участников рынка индустриального интернета.
«День энергетика – это особенный праздник для всех, кто связал свою жизнь с электроэнергетической отраслью, кто обеспечивает теплом и светом дома и промышленные предприятия России», - говорится в поздравлении министра энергетики РФ Александра Новака.