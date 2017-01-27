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Новости
На Урале внедряют инновационные технологии теплоснабжения жилых домов На Урале внедряют инновационные технологии теплоснабжения жилых домов
В Екатеринбурге в многоквартирных домах введены в эксплуатацию первые в России каскадные газовые котельные. Они имеют преимущества в ремонтопригодности без остановки теплоснабжения и низкой стоимости за услуги отопления для жителей домов. Опытом Екатеринбурга заинтересовались в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.
28.01.17 01:16 Нефтегазовая   Уральский ФО   Россия
В природу с чистым сердцем
В Уренгое в КСЦ«Газодобытчик» ООО «Газпром добыча Уренгой» представил первую персональную фотовыставку Ирины Ковалевой под названием «Войди в природу с чистым сердцем», посвященную Году экологии.
28.01.17 01:08 Бывший губернатор Техаса может стать министром энергетики Израиля
28.01.17 00:36 ФСК ЕЭС усиливает надежность ЛЭП между Югрой и Ямалом
28.01.17 00:26 Андрей Черезов посетил новое здание диспетчерского центра Красноярского РДУ
28.01.17 00:07 Нити жизни: ветеранов "Ленэнерго" поздравили с днем освобождения от блокады
28.01.17 00:05 ОДК повышает эффективность газотурбинных установок на базе авиадвигателя
28.01.17 00:04 В «Газпром добыча Уренгой» - «Зеленая пятница»: спасли 50 деревьев и 4800 тонн воды
28.01.17 00:04 Открытая угроза на улицах Саратова
27.01.17 23:48 ЛУКОЙЛ И КАМАЗ расширяют сотрудничество
27.01.17 23:44 Энергоснабжение Кирова под угрозой: война государства и частника
27.01.17 23:20 Совет директоров «Газпром нефти»: оптимизация долгового портфеля и повышение эффективности НПЗ
27.01.17 22:54 Спецкомиссия выявит причины внештатной ситуации на Пензенской ТЭЦ-1
27.01.17 22:54 Спецкомиссия выявит причины внештатной ситуации на Пензенской ТЭЦ-1
27.01.17 22:08 «Ростерминалуголь» задействовал 35 000 инновационных вагонов
27.01.17 21:30 Перенесут ли сроки вывоза ОЯТ из Губы Андреева
27.01.17 16:38 Порт Усть-Луга в 2017 году отгрузит на экспорт 30 млн тонн нефти
27.01.17 16:30 Ветропарки Eesti Energia в 2016 году произвели 183 ГВт·ч
27.01.17 16:26 ЛУКОЙЛ увеличил объем закупок у нефтесервисных предприятий Тюменской области
27.01.17 16:23 Волгограднефтемаш модернизировал литейное производство

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Аналитика

Нефть и Газ

Автоматизация нефтегазодобычи и нефтепереработки: чего хотят заказчики? Автоматизация нефтегазодобычи и нефтепереработки: чего хотят заказчики?

За последние 30 лет решения в сфере автоматизации радикально повысили эффективность добычи и переработки нефти и газа, но и требования отрасли к функциям систем управления постоянно растут.

Генерация энергии

Теплоснабжение в России - реформа отрасли или её имитация? Теплоснабжение в России - реформа отрасли или её имитация?

Новая модель рынка тепловой энергии должна решить проблему прогнозируемости тарифа на период, достаточный для принятия серьезных инвестиционных решений (10-15 и более лет) и создать реальные предпосылки для притока финансирования. Сейчас у отрасли нет хозяина.

Электрические сети

Создать завод будущего уже сегодня Создать завод будущего уже сегодня

Промышленным предприятиям сегодня приходится работать в быстро меняющихся экономических и технологических условиях. Компании сталкиваются с такими проблемами, как нехватка квалифицированных кадров и старение имеющегося оборудования; всё большую опасность начинают представлять киберугрозы.

Актуальный вопрос

Компания Дитсманн приглашает специалистов для работы в международном проекте Приглашаем специалистов на открытые вакансии в международный нефтегазовый проект

Компания Дитсманн приглашает специалистов с опытом эксплуатации и техобслуживания газотурбинных установок для работы на крупном международном проекте по обслуживанию газотурбинной электростанции на нефтяном месторождении Бадра (Ирак). Прежде всего, это уникальная возможность получить опыт работы в международном проекте и повысить свою квалификацию.
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Спецпроекты
ЭнергоТерритория
В ТОСЭР Северска планируется применить процедуру свободной таможенной зоны

По информации Министерства экономического развития РФ, подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации по созданию в ЗАТО Северск Томской области территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).


Энергоэффективность
«РН-Пурнефтегаз» по итогам 2016 года сэкономил 160 млн кВт*ч

«РН-Пурнефтегаз» в рамках программы энергосбережения по итогам 2016 года сэкономил 160 млн кВт*ч электроэнергии, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


Безопасность
СХК досрочно завершил годовые работы по консервации бассейнов-хранилищ жидких радиоактивных отходов Б-1 и Б-25

АО «Сибирский химический комбинат» (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») досрочно завершило работы 2016 года по государственным контрактам с Госкорпорацией «Росатом» по консервации бассейнов-хранилищ жидких радиоактивных отходов Б-1 и Б-25.


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Гость на Главной
Собственная генерация – эффективный инструмент ежегодной экономии на себестоимости ресурсов и повышение надежности энергоснабжения
Тарифы на энергоресурсы растут с каждым годом. В 2015 для промышленных организаций тарифы поднялись на 8,2%, а в 2016 году этот рост составит еще 7,5%. Энергоцентр – это комплексный инженерный объект, производящий один или несколько видов ресурсов: электричество, тепло, холод, пар, в зависимости от поставленных задач.

Умная энергетика будущего – новые грани энергоэффективности
Совершенствование технологий производства и доставки электроэнергии уже сегодня в значительной степени изменяет энергетический ландшафт. Развитие накопителей электроэнергии, распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии и внедрение технологий «умных сетей» размывает границы между производителями и потребителями. Потребители электроэнергии становятся также ее производителями, отдавая излишки выработанной энергии в общую сеть.

Производители электроэнергии теряют налоговые преференции
В последние годы многие предприятия ТЭК столкнулись со сложностью получения причитающейся им по закону налоговой льготы в отношении линий энергопередачи и неотъемлемых компонентов электросетевого хозяйства. Проблема вызвана не совершенством действующего законодательства, и в первую очередь коснулась генерирующих компаний.

Финансист
От жесткой вертикали власти к демократии : последствия конституционной реформы для «нефтезависимого тенге» КазахстанаОт жесткой вертикали к демократии: последствия реформ для «нефтезависимого тенге» Казахстана
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев накануне обратился к гражданам страны с разъяснением сущности реформы государственного управления.
Библиотека

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Самые цитируемые СМИ ТЭК за II квартал 2016 года

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Решение ФАС России по обращению ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

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Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа


Научные статьи

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Фильтрация турбинного конденсата: принципы и способы оценки эффективности применяемых методов фильтрации

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Новая модель теплоснабжения. Потенциал внедрения

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Достоинства и недостатки отдельных систем и установок энергетики ВИЭ
Экспертное мнение
Андрей Голиней, гендиректор Федерального центра ядерной и радиационной безопасности
Превращаем технологии по утилизации ядерных отходов в бизнес-процесс Утилизация ядерных отходов, атомных лодок, парогенераторов, - в ведении ФЦЯРБ такие проекты, которыми ранее никто не занимался.
Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак
Технологии индустриального интернета как драйвер развития топливно-энергетического комплекса Учитывая уникальность российской энергетики в силу ее исторического развития, в настоящее время субъекты отрасли ожидают от регулятора отрасли действий по синхронизации общего видения и подходов по внедрению новых технологий через совершенствование нормативно-правовой базы и выработки правил взаимодействия участников рынка индустриального интернета.

Календарь мероприятий

08
Февраля
2017		 Всероссийский практикум «Земельно-имущественное законодательство: новации для объектов энергетики в 2017 г.»
13
Февраля
2017		 Ежегодная февральская образовательная программа Международной ассоциации специалистов горизонтального направленного бурения (МАС ГНБ)
28
Февраля
2017		 Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»
22
Марта
2017		 ГАЗ. НЕФТЬ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ
30
Марта
2017		 Межрегиональная специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна-2017»
30
Марта
2017		 Smart Energy Summit
05
Апреля
2017		 Электрическая мобильность на «ЭлектроТранс 2017»
05
Апреля
2017		 XX международная выставка «ЭНЕРГО-VOLGA-2017»

Поздравляем!
Поздравляем со 114-ой годовщиной рождения основателя и первого директора НИЦ «Курчатовский институт» Игоря Васильевича Курчатова! Поздравляем со 114-ой годовщиной рождения основателя и первого директора НИЦ «Курчатовский институт» Игоря Васильевича Курчатова!

Первый директор сформировал дух коллектива, создал атмосферу научного творчества. Игорь Васильевич прожил 57 лет и 57 лет сотрудники института продолжают его дело.
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