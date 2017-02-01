Саяно-Шушенская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
На «Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего» подвели итоги производственной деятельности за 2016 год. Суммарная годовая выработка электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС в прошедшем году стала рекордной за весь период эксплуатации гидроэлектростанции и составила 25,48 миллиардов кВт*ч. Входящая в состав Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса Майнская ГЭС за 2016 год выработала 1,47 млрд кВт*ч. Рекордных показателей удалось достичь в результате благоприятной гидрологической обстановки на реке Енисей.
Новая модель рынка тепловой энергии должна решить проблему прогнозируемости тарифа на период, достаточный для принятия серьезных инвестиционных решений (10-15 и более лет) и создать реальные предпосылки для притока финансирования. Сейчас у отрасли нет хозяина.
Промышленным предприятиям сегодня приходится работать в быстро меняющихся экономических и технологических условиях. Компании сталкиваются с такими проблемами, как нехватка квалифицированных кадров и старение имеющегося оборудования; всё большую опасность начинают представлять киберугрозы.
Компания Дитсманн приглашает специалистов с опытом эксплуатации и техобслуживания газотурбинных установок для работы на крупном международном проекте по обслуживанию газотурбинной электростанции на нефтяном месторождении Бадра (Ирак). Прежде всего, это уникальная возможность получить опыт работы в международном проекте и повысить свою квалификацию.
Умная энергетика будущего – новые грани энергоэффективности
Совершенствование технологий производства и доставки электроэнергии уже сегодня в значительной степени изменяет энергетический ландшафт. Развитие накопителей электроэнергии, распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии и внедрение технологий «умных сетей» размывает границы между производителями и потребителями. Потребители электроэнергии становятся также ее производителями, отдавая излишки выработанной энергии в общую сеть.
Производители электроэнергии теряют налоговые преференции
В последние годы многие предприятия ТЭК столкнулись со сложностью получения причитающейся им по закону налоговой льготы в отношении линий энергопередачи и неотъемлемых компонентов электросетевого хозяйства. Проблема вызвана не совершенством действующего законодательства, и в первую очередь коснулась генерирующих компаний.
Рынок продолжит коррекцию после роста на прошлой неделе
Российский фондовый рынок в понедельник на фоне негатива внешнего фона снова корректировался. Укрепление предыдущей недели инвесторы сочли чрезмерным. Индекс ММВБ вернулся в область пятничных отметок, но до сильной поддержки на 2200 пунктах пока не дошел.
Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак Технологии индустриального интернета как драйвер развития топливно-энергетического комплекса
Учитывая уникальность российской энергетики в силу ее исторического развития, в настоящее время субъекты отрасли ожидают от регулятора отрасли действий по синхронизации общего видения и подходов по внедрению новых технологий через совершенствование нормативно-правовой базы и выработки правил взаимодействия участников рынка индустриального интернета.