По информации Министерства экономического развития РФ, подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации по созданию в ЗАТО Северск Томской области территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

«РН-Пурнефтегаз» в рамках программы энергосбережения по итогам 2016 года сэкономил 160 млн кВт*ч электроэнергии, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

АО «Сибирский химический комбинат» (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») досрочно завершило работы 2016 года по государственным контрактам с Госкорпорацией «Росатом» по консервации бассейнов-хранилищ жидких радиоактивных отходов Б-1 и Б-25.