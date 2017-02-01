Собственная генерация – эффективный инструмент ежегодной экономии на себестоимости ресурсов и повышение надежности энергоснабжения

Тарифы на энергоресурсы растут с каждым годом. В 2015 для промышленных организаций тарифы поднялись на 8,2%, а в 2016 году этот рост составит еще 7,5%. Энергоцентр – это комплексный инженерный объект, производящий один или несколько видов ресурсов: электричество, тепло, холод, пар, в зависимости от поставленных задач. Тарифы на энергоресурсы растут с каждым годом. В 2015 для промышленных организаций тарифы поднялись на 8,2%, а в 2016 году этот рост составит еще 7,5%. Энергоцентр – это комплексный инженерный объект, производящий один или несколько видов ресурсов: электричество, тепло, холод, пар, в зависимости от поставленных задач.

Умная энергетика будущего – новые грани энергоэффективности

Совершенствование технологий производства и доставки электроэнергии уже сегодня в значительной степени изменяет энергетический ландшафт. Развитие накопителей электроэнергии, распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии и внедрение технологий «умных сетей» размывает границы между производителями и потребителями. Потребители электроэнергии становятся также ее производителями, отдавая излишки выработанной энергии в общую сеть. Совершенствование технологий производства и доставки электроэнергии уже сегодня в значительной степени изменяет энергетический ландшафт. Развитие накопителей электроэнергии, распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии и внедрение технологий «умных сетей» размывает границы между производителями и потребителями. Потребители электроэнергии становятся также ее производителями, отдавая излишки выработанной энергии в общую сеть.

Производители электроэнергии теряют налоговые преференции

В последние годы многие предприятия ТЭК столкнулись со сложностью получения причитающейся им по закону налоговой льготы в отношении линий энергопередачи и неотъемлемых компонентов электросетевого хозяйства. Проблема вызвана не совершенством действующего законодательства, и в первую очередь коснулась генерирующих компаний. В последние годы многие предприятия ТЭК столкнулись со сложностью получения причитающейся им по закону налоговой льготы в отношении линий энергопередачи и неотъемлемых компонентов электросетевого хозяйства. Проблема вызвана не совершенством действующего законодательства, и в первую очередь коснулась генерирующих компаний.

Рынок продолжит коррекцию после роста на прошлой неделе

Российский фондовый рынок в понедельник на фоне негатива внешнего фона снова корректировался. Укрепление предыдущей недели инвесторы сочли чрезмерным. Индекс ММВБ вернулся в область пятничных отметок, но до сильной поддержки на 2200 пунктах пока не дошел. Российский фондовый рынок в понедельник на фоне негатива внешнего фона снова корректировался. Укрепление предыдущей недели инвесторы сочли чрезмерным. Индекс ММВБ вернулся в область пятничных отметок, но до сильной поддержки на 2200 пунктах пока не дошел.

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