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Новости
Saudi Aramco - 15% мировой нефти - готовится к IPO Saudi Aramco - 15% мировой нефти - готовится к IPO
Ранее правительство Саудовской Аравии заявляло, что Saudi Aramco никогда не станет публичной компанией. Сейчас завершается независимый аудит запасов нефти компании. Его результаты войдут в проспект размещения акций. На текущий момент запасы Saudi Aramco оцениваются в 266 млрд баррелей, а это 15% от мировых запасов, но по результатам аудита возможен пересмотр в большую сторону. Кроме того, компания владеет нефтеперерабатывающими заводами и занимается добычей газа. Начиная с 2017 года компания планирует раскрывать и свои финансовые результаты.
04.02.17 00:17 Нефтегазовая   Россия
«Газпромнефть-Оренбурга» создает кружки по робототехнике и ментальной арифметике
В Ивановской средней общеобразовательной школе Оренбургского района при поддержке «Газпромнефть-Оренбурга» стартовал проект «Умный я», направленный на развитие интереса школьников к точным наукам. Робототехника позволяет в игровой форме знакомить детей с основами механики, динамики, математики и программирования, а ментальная арифметика развивает скорость и качество мышления.
00:16 «Нафтогаз Украины»: итоги года с импортом газа в обход России
00:15 «Ростерминалуголь» поставил под погрузку 2700-ое судно
00:03 ЛЭСК не рекомендует оплачивать электроэнергию в «ларьках» по сбору коммуналки
00:01 «Газпром нефть»: новый этап развития Капитоновского месторождения
23:39 «Силовые машины» установили ротор генератора на ГЭС «Кыгы» в Турции
23:21 Оперативные бригады «Тулэнерго» наградили за надежность при ликвидации последствий стихии
23:05 В Еврейской автономной области крадут трансформаторы
22:51 238 млн руб. украли энерговоры в Забайкалье: целые деревни мимо счетчика
22:29 Утверждена инвестпрограмма «Оренбургэнерго» на 2017 год - 722 млн руб.
22:16 В Обнинске создадут интерактивный Музей мировой атомной энергетики
21:56 Энергетики Северной Осетии не допустили поражений электрическим током
21:39 Россия гарантирует надежность поставок газа в Венгрию
21:32 Новый арктический сегмент экономики – вызов для российских предприятий
20:52 На подмогу орнитологам: «Нижновэнерго» установит 3 300 птицезащитных устройств
20:33 «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» в 2016 году на треть увеличила продажу масел G-ENERGY
19:59 Путин и Лукашенко обсудят возможные шаги навстречу в сфере энергетики
19:55 На Нижегородской ГЭС стартует второй этап реконструкции автодорожного моста
19:39 В Подмосковье налажено серийное производство электроустановочных изделий.

все новости дня (6)
Аналитика

Нефть и Газ

Автоматизация нефтегазодобычи и нефтепереработки: чего хотят заказчики? Автоматизация нефтегазодобычи и нефтепереработки: чего хотят заказчики?

За последние 30 лет решения в сфере автоматизации радикально повысили эффективность добычи и переработки нефти и газа, но и требования отрасли к функциям систем управления постоянно растут.

Генерация энергии

Теплоснабжение в России - реформа отрасли или её имитация? Теплоснабжение в России - реформа отрасли или её имитация?

Новая модель рынка тепловой энергии должна решить проблему прогнозируемости тарифа на период, достаточный для принятия серьезных инвестиционных решений (10-15 и более лет) и создать реальные предпосылки для притока финансирования. Сейчас у отрасли нет хозяина.

Электрические сети

Создать завод будущего уже сегодня Создать завод будущего уже сегодня

Промышленным предприятиям сегодня приходится работать в быстро меняющихся экономических и технологических условиях. Компании сталкиваются с такими проблемами, как нехватка квалифицированных кадров и старение имеющегося оборудования; всё большую опасность начинают представлять киберугрозы.

Актуальный вопрос

Компания Дитсманн приглашает специалистов для работы в международном проекте Приглашаем специалистов на открытые вакансии в международный нефтегазовый проект

Компания Дитсманн приглашает специалистов с опытом эксплуатации и техобслуживания газотурбинных установок для работы на крупном международном проекте по обслуживанию газотурбинной электростанции на нефтяном месторождении Бадра (Ирак). Прежде всего, это уникальная возможность получить опыт работы в международном проекте и повысить свою квалификацию.
все статьи раздела Аналитика
Спецпроекты
ЭнергоТерритория
«Сахаэнерго» за 2016 год подключило к электросетям 563 объекта в северных и арктических улусах

В течение 2016 года АО «Сахаэнерго», дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», подключило к электросетям 563 объекта с общей установленной мощностью 10,3 МВт.


Энергоэффективность
В 2016 году Московский НПЗ обеспечил существенное повышение эффективности производства

Экономический эффект реализации мероприятий по повышению производственной эффективности на Московском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти» в 2016 году составил 2,8 млрд рублей.


Безопасность
Чепецкий механический завод решил задачу утилизации медьсодержащих шламов

Специалисты Чепецкого механического завода (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») освоили технологию промышленного производства медного лома из отходов кальциевого производства.


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Гость на Главной
Собственная генерация – эффективный инструмент ежегодной экономии на себестоимости ресурсов и повышение надежности энергоснабжения
Тарифы на энергоресурсы растут с каждым годом. В 2015 для промышленных организаций тарифы поднялись на 8,2%, а в 2016 году этот рост составит еще 7,5%. Энергоцентр – это комплексный инженерный объект, производящий один или несколько видов ресурсов: электричество, тепло, холод, пар, в зависимости от поставленных задач.

Умная энергетика будущего – новые грани энергоэффективности
Совершенствование технологий производства и доставки электроэнергии уже сегодня в значительной степени изменяет энергетический ландшафт. Развитие накопителей электроэнергии, распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии и внедрение технологий «умных сетей» размывает границы между производителями и потребителями. Потребители электроэнергии становятся также ее производителями, отдавая излишки выработанной энергии в общую сеть.

Производители электроэнергии теряют налоговые преференции
В последние годы многие предприятия ТЭК столкнулись со сложностью получения причитающейся им по закону налоговой льготы в отношении линий энергопередачи и неотъемлемых компонентов электросетевого хозяйства. Проблема вызвана не совершенством действующего законодательства, и в первую очередь коснулась генерирующих компаний.

Финансист
НЕФТЬ: окажут ли влияние на рынок новые санкции против ИранаНЕФТЬ: окажут ли влияние на рынок новые санкции против Ирана
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на позитивной территории после того, как США объявили о намерении ввести новые санкции против Ирана.
Библиотека

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Самые цитируемые СМИ ТЭК за II квартал 2016 года

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Решение ФАС России по обращению ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

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Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа


Научные статьи

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Фильтрация турбинного конденсата: принципы и способы оценки эффективности применяемых методов фильтрации

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Новая модель теплоснабжения. Потенциал внедрения

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Достоинства и недостатки отдельных систем и установок энергетики ВИЭ
Экспертное мнение
Андрей Голиней, гендиректор Федерального центра ядерной и радиационной безопасности
Превращаем технологии по утилизации ядерных отходов в бизнес-процесс Утилизация ядерных отходов, атомных лодок, парогенераторов, - в ведении ФЦЯРБ такие проекты, которыми ранее никто не занимался.
Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак
Технологии индустриального интернета как драйвер развития топливно-энергетического комплекса Учитывая уникальность российской энергетики в силу ее исторического развития, в настоящее время субъекты отрасли ожидают от регулятора отрасли действий по синхронизации общего видения и подходов по внедрению новых технологий через совершенствование нормативно-правовой базы и выработки правил взаимодействия участников рынка индустриального интернета.

Календарь мероприятий

08
Февраля
2017		 Всероссийский практикум «Земельно-имущественное законодательство: новации для объектов энергетики в 2017 г.»
08
Февраля
2017		 Семинар «Актуальные вопросы регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2017 году»
09
Февраля
2017		 Курс Разработка и реализация инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
13
Февраля
2017		 Ежегодная февральская образовательная программа Международной ассоциации специалистов горизонтального направленного бурения (МАС ГНБ)
15
Февраля
2017		 Курс Газификация промышленных объектов. Проектирование и строительство систем газопотребления
15
Февраля
2017		 Курс Теплоснабжение 2017 - 2018 гг. Особенности деятельности регулируемых организаций в условиях долгосрочного тарифного регулирования
15
Февраля
2017		 Курс «Ценообразование в электроэнергетике: практические рекомендации»
16
Февраля
2017		 Курс Проектирование и строительство систем газораспределения

Поздравляем!
Поздравляем со 114-ой годовщиной рождения основателя и первого директора НИЦ «Курчатовский институт» Игоря Васильевича Курчатова! Поздравляем со 114-ой годовщиной рождения основателя и первого директора НИЦ «Курчатовский институт» Игоря Васильевича Курчатова!

Первый директор сформировал дух коллектива, создал атмосферу научного творчества. Игорь Васильевич прожил 57 лет и 57 лет сотрудники института продолжают его дело.
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