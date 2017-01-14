Системный оператор завершил отбор исполнителей услуг по НПРЧ и РРСК в 2017 году
Решения комиссии по проведению отборов по итогам процедуры отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих эти два вида услуг, опубликованы на официальном сайте АО «СО ЕЭС». По итогам конкурентного отбора услуги по НПРЧ в первой половине 2017 года услуги будут оказывать 11 субъектов электроэнергетики и впервые среди них - «Межрегионэнергосбыт».
Новая модель рынка тепловой энергии должна решить проблему прогнозируемости тарифа на период, достаточный для принятия серьезных инвестиционных решений (10-15 и более лет) и создать реальные предпосылки для притока финансирования. Сейчас у отрасли нет хозяина.
Промышленным предприятиям сегодня приходится работать в быстро меняющихся экономических и технологических условиях. Компании сталкиваются с такими проблемами, как нехватка квалифицированных кадров и старение имеющегося оборудования; всё большую опасность начинают представлять киберугрозы.
Энергетические эксперты по своему профессиональному предназначению обязаны не только тщательно итожить существующее состояние дел, но и зорко смотреть в день завтрашний – на годы и даже на десятилетия вперед.
По информации Министерства экономического развития РФ, подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации по созданию в ЗАТО Северск Томской области территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
АО «Сибирский химический комбинат» (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») досрочно завершило работы 2016 года по государственным контрактам с Госкорпорацией «Росатом» по консервации бассейнов-хранилищ жидких радиоактивных отходов Б-1 и Б-25.
Умная энергетика будущего – новые грани энергоэффективности
Совершенствование технологий производства и доставки электроэнергии уже сегодня в значительной степени изменяет энергетический ландшафт. Развитие накопителей электроэнергии, распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии и внедрение технологий «умных сетей» размывает границы между производителями и потребителями. Потребители электроэнергии становятся также ее производителями, отдавая излишки выработанной энергии в общую сеть.
Производители электроэнергии теряют налоговые преференции
В последние годы многие предприятия ТЭК столкнулись со сложностью получения причитающейся им по закону налоговой льготы в отношении линий энергопередачи и неотъемлемых компонентов электросетевого хозяйства. Проблема вызвана не совершенством действующего законодательства, и в первую очередь коснулась генерирующих компаний.
Обзор рынка нефти, 14.01.2017-20.01.2017
Мировые цены на нефть на прошедшей неделе показали снижение под влиянием укрепления курса доллара США, достаточного предложения нефти с поставкой в январе, а также сомнений участников рынка в быстром восстановлении баланса рынка.
Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак Технологии индустриального интернета как драйвер развития топливно-энергетического комплекса
Учитывая уникальность российской энергетики в силу ее исторического развития, в настоящее время субъекты отрасли ожидают от регулятора отрасли действий по синхронизации общего видения и подходов по внедрению новых технологий через совершенствование нормативно-правовой базы и выработки правил взаимодействия участников рынка индустриального интернета.